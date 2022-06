Cesa ‘talent scout’ di Lagalla a Palermo | ”E’ vittoria Udc | metodo va esportato a livello nazionale”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – “Roberto ha ottenuto un risultato straordinario e tutti abbiamo fatto bene a sostenere e difendere la sua candidatura. Sono sicuro che farà un ottimo lavoro perché ha le idee chiare…”. Dietro il successo di Robertoc’è innanzitutto la determinazione di Lorenzo, che ha creduto in lui sin dall’inizio, convincendo via via tutti gli alleati di centrodestra, a cominciare da Giorgia Meloni. Più volte il nome dell’ex rettore è stato in bilico e a rischio bruciature, per colpa di veti incrociati e vecchi rancori mai sopiti. Ma alla fine l’ha spuntata il segretario dell’Udc: ”Io personalmente ho sempre lavorato per unire, non è stata facile… Indubbiamente è unadell’Udc, Roberto è un nostro deputato regionale, tutto è iniziato con la lista dell’Udc e la lista civica del sindaco. ...