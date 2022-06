Cerveteri, è ballottaggio Gubetti-Moscherini: ecco come è andata (Di martedì 14 giugno 2022) Se nella vicina Ladispoli il sindaco uscente Alessandro Grando festeggia la rielezione, a Cerveteri c’è da aspettare anche due settimane per sapere chi siederà nella poltrona da Primo Cittadino. Nessuno dei tre candidati, infatti, ha superato lo scoglio della maggioranza assoluta. Elezioni Cerveteri, i risultati del primo turno La candidata che ha raccolto il maggior numero di preferenze è stata Elena Maria Gubetti, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha raccolto 5.922 voti, con una percentuale del 40,36%. Netto il distacco con il suo avversario del centrodestra, Giovanni Moscherini, che con 4.643 ha raggiunto il 31,64% delle preferenze dei votanti. Distaccata di poco l’ultima candidata sindaco, Anna Lisa Belardinelli, che ha conquistato 4.108 voti, con una percentuale del 28%. Sarà quindi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 giugno 2022) Se nella vicina Ladispoli il sindaco uscente Alessandro Grando festeggia la rielezione, ac’è da aspettare anche due settimane per sapere chi siederà nella poltrona da Primo Cittadino. Nessuno dei tre candidati, infatti, ha superato lo scoglio della maggioranza assoluta. Elezioni, i risultati del primo turno La candidata che ha raccolto il maggior numero di preferenze è stata Elena Maria, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha raccolto 5.922 voti, con una percentuale del 40,36%. Netto il distacco con il suo avversario del centrodestra, Giovanni, che con 4.643 ha raggiunto il 31,64% delle preferenze dei votanti. Distaccata di poco l’ultima candidata sindaco, Anna Lisa Belardinelli, che ha conquistato 4.108 voti, con una percentuale del 28%. Sarà quindi ...

