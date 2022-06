Centrodestra | Salvini “Non ho competizioni interne | solo con sinistra”

(Di martedì 14 giugno 2022) GENOVA (ITALPRESS) – “Essere al governo è una responsabilità, però stare al governo col Pd è impegnativo…”. Lo ha detto Matteo, leader della Lega, commentando i risultati delle amministrative dopo un incontro a Genova con Marco Bucci. “Ad oggi i numeri in termini assoluti ci dicono che la Lega ha 21 nuovi sindaci che stanno lavorando – ha detto– Facciamo parte di una squadra, la Lega ha vinto. Come Lega vogliamo prendere di più la prossima volta? Sì. Sicuramente è meglio prendere il 15% del 7%. Ma la mia competizione è con la, non ho”, ha concluso. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

