(Di martedì 14 giugno 2022) "Se ilvince in città dove governava laè motivo di orgoglio per il. Sono felice che la Lega sia partecipe e a oggi qualcuno cresce: se Forza Italia a Monza prende ...

Pubblicità

elio_vito : L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fa… - GiovaQuez : Meloni: 'Spero non regga fino alle elezioni. Prima si vota e meglio è. Spero vivamente che questo governo vada a ca… - nestquotidiano : Centrodestra, Salvini “Non ho competizioni interne, solo con sinistra” - Giusepp17413380 : RT @Storace: Sul sito #7colli analisi sulla compattezza necessaria alla coalizione. #Meloni, #Salvini e #Berlusconi vincono solo se uniti… - IlModeratoreWeb : Centrodestra, Salvini “Non ho competizioni interne, solo con sinistra” - -

...vedere e parla di "risultati positivi per le liste volute da Matteoa Palermo, Messina e Catanzaro". Nella città dello stretto, la lista Prima l'Italia "è l'unica formazione di...'Nei miei obiettivi nazionali c'è il, non ilpiù pezzi di sinistra' ha aggiunto. 'Genova è un laboratorio e un modello che ha funzionato da tanti punti di vista, ma ...Martedì, 14 giugno 2022 Home > aiTv > Centrodestra, Salvini: no lotte interne, mia sfida è con sinistra Genova , 14 giu. (askanews) - "Se il centrodestra vince in città dove governava la sinistra è mo ...Crollano invece Lega e Movimento 5 stelle: il partito di Matteo Salvini fa il 13,2 a Rieti ... poco sotto lo sfidante del centrodestra: Maurizio Cremonini è al 41,7 per cento. Paga il M5s, però, il ...