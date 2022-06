(Di martedì 14 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il voto degli italiani ha confermato che il centro-destra unito rappresenta la maggioranza naturale degli italiani. Forza Italia è parte essenziale del centro destra, determinante non soltanto sul piano numerico ma soprattutto su quello politico. Ancora una volta il centro-destrante nelle maggiori città è quello che ha espresso candidati dal profilo moderato, capace di rivolgersi agli elettori di centro. Per governare il Paese, le idee e il linguaggio dei liberali, dei cattolici, degli europeisti, dei garantisti, rappresentati da Forza Italia, saranno assolutamente essenziali”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio, che ha riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative e le conseguenze politiche che ne derivano.“Forza Italia ha confermato di essere un ...

Pubblicità

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Centrodestra, Berlusconi “Accantonare dissapori locali, si vince uniti” - - ilmetropolitan : #Comunali. #Berlusconi: #Centrodestra è maggioranza, vince profilo moderato - Agenzia_Ansa : 'Il centrodestra unito rappresenta la maggioranza degli italiani': così Silvio Berlusconi dove i risultati delle Co… - ItaliaNotizie24 : Centrodestra, Berlusconi “Accantonare dissapori locali, si vince uniti” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Centrodestra, Berlusconi “Accantonare dissapori locali, si vince uniti” -… -

Tende la mano ai centristi e batte un colpo agli alleati del. Silvioriunisce ad Arcore lo stato maggiore di Forza Italia a spoglio terminato e detta la linea degli azzurri. L'obiettivo è puntualizzare l'orientamento moderato del partito ...... Letta che si barcamena nel campo largo che non c'è, Salvini, Meloni ealleati contro. ... Salvini, che da tempo non ne azzecca una, non sarà più il leader del, che comunque - ...Marcello Dell’Utri, il manager siciliano fedelissimo di Berlusconi e cofondatore di Forza Italia, condannato invece per concorso esterno in associazione mafiosa. I due, secondo gli sfidanti del ...Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative e le conseguenze politiche che ...