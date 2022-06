Pubblicità

orizzontescuola : Centri estivi diurni, domande entro il 20 giugno - UispNazionale : #Online la selezione stampa di Uisp Nazionale. Campionati nazionali Pallavolo Uisp; Campionati nazionali Pattinaggi… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Hai letto il nostro ultimo articolo? - Informa_Press : Hai letto il nostro ultimo articolo? - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Bonus centri estivi 2022, il nuovo bando dell'Inps: requisiti e come fare domanda -

Savona . Partono le iscrizioni per idi Savona che il Comune attiva nei mesi di luglio e agosto per i bambini residenti nel territorio comunale nella fascia 3 - 11.Ecco perché sostituti procuratori come Chiara Venturi debbono arrangiarsi e far fronte spesso […] Navigazione articoli Savona,: iscrizioni al viadall’apertura delle operazioni di punzonatura della rievocazione della 1000 Miglia , riproposta in versione pre estiva. Cuore motoristico della città, la piazza si è trasformata nella prima ...Un'estate di appuntamenti dal 23 giugno al 6 agosto: 31 serate, 12 a Cagliari, 19 nei centri dell' Isola. E' stata presentata questa mattina l'attività musicale estiva del Teatro Lirico di Cagliari. S ...