Centinaio | Dichiarare stato emergenza idrica in Val Padana

(Di martedì 14 giugno 2022) Siccità,a Patuanelli e Cingolani:in Val, intervenire per salvare i campi – “Purtroppo il persistere delle temperature record di questi giorni, unite alla prolungata siccità dei mesi invernali, stanno causando ciò che temevamo, canali per l’irrigazione completamente asciutti e produttori agricoli in grandissima difficoltà. Bisogna intervenire per aiutare la nostra agricoltura, salvare le coltivazioni ed evitare l’abbandono dei campi”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco(nella foto), capo dipartimento Agricoltura della Lega. “La siccità – ricorda– sta colpendo da tempo l’intero territorio nazionale, ma la situazione è ...

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Purtroppo il persistere delle temperature record, unite alla prolungata siccità dei mesi invernali, stanno causando ciò che temevamo: canali per l'irrigazione completamente as ...