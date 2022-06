Cecilia Rodriguez | dopo le vacanze la cruda realtà | ‘Le cose belle finiscono sempre’

Leggi su chedonna

(Di martedì 14 giugno 2022) La seguitissimamanda i fan in tilt con un annunciole, le sue parole sono mirate. Per la bellala vita è sempre un turbine di sorprese. Lei è glamour, seguitissima sui social e sempre in voga. Il suo profilo Instagram conta attualmente 4,6 milioni di follower che attendono L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it