CdS – Gattuso vuole Demme al Valencia, Spalletti non direbbe di no (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 20:59:57 Arrivano conferme dal Corriere: Il Valencia si fa sotto con il Napoli per il tedesco Diego Demme. Il giocatore, dopo un buon inizio in cui aveva trovato molto spazio, si è infortunato e nella seconda parte della stagione è stato praticamente dimenticato da Luciano Spalletti. Quest’ultimo, dunque, non direbbe di no a una cessione agli spagnoli, ora allenati da quel Gattuso che a Napoli chiese proprio di acquistare il centrocampista tedesco. Guarda il video Mertens, Koulibaly, Osimhen: Napoli, che sta succedendo? Demme: appena 19 presenze in serie A quest’anno Demme ha giocato praticamente metà campionato esatto: 19 partite, in cui ha segnato un gol. È però partito titolare solo il 18 per cento delle volte, ha giocato il 20 per cento dei minuti ... Leggi su justcalcio (Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 20:59:57 Arrivano conferme dal Corriere: Ilsi fa sotto con il Napoli per il tedesco Diego. Il giocatore, dopo un buon inizio in cui aveva trovato molto spazio, si è infortunato e nella seconda parte della stagione è stato praticamente dimenticato da Luciano. Quest’ultimo, dunque, nondi no a una cessione agli spagnoli, ora allenati da quelche a Napoli chiese proprio di acquistare il centrocampista tedesco. Guarda il video Mertens, Koulibaly, Osimhen: Napoli, che sta succedendo?: appena 19 presenze in serie A quest’annoha giocato praticamente metà campionato esatto: 19 partite, in cui ha segnato un gol. È però partito titolare solo il 18 per cento delle volte, ha giocato il 20 per cento dei minuti ...

