Cup , la nuova serie di gare dedicata ai Ferraristi con un 'anima racing , si è appena conclusa a Spielberg (Austria) nel coinvolgente circuito Red Bull Ring durante i Challenge and ...In tempi recenti ha vinto il primo premio aldi Modena e si è piazzata al secondo posto di classe al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach . Questa vettura nacque nel 1950. Nella ... Cavallino Classic Cup, come è andata la prima gara - QN Motori Cavallino Classic Cup, dedicata ai Ferraristi, si è appena conclusa a Spielberg (Austria) nel coinvolgente circuito Red Bull Ring ...Una Ferrari 340 America ha recuperato lo splendore dei tempi migliori, grazie al reparto Ferrari Classiche, che ha curato il suo restauro.