Caterina Balivo mantenuta? Lei replica e cita Sonia Bruganelli | cos’ha detto?

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Caterina Balivo ha smentito alcuni "falsi miti" sul suo conto. Per farlo la conduttrice campana ha tirato in ballo anche la moglie di Paolo Bonolis. Perché Balivo ha lasciato la tv? Dopo alcune stagioni al timone di Vieni da Me, Caterina Balivo aveva deciso di lasciare la conduzione del talk pomeridiano di Rai1. Stando ai rumor, la conduttrice campana si sarebbe allontanata dalla televisione per dedicarsi alla famiglia. In un'intervista la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte: "Non mi piace quando si dice che non ho fatto tv per i figli, perché non è vero". La 42enne originaria di Secondigliano ha precisato che ci sono donne che lavorano in capo al mondo e lasciano i figli per garantirgli un futuro migliore.

