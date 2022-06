Catania | trovato il cadavere della bambina di 5 anni rapita a Tremestieri etneo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) È statoildi Elena, ladi 5ieri a. I carabinieri del comando provinciale disi stanno recando sul posto. Il ritrovamento, secondo quanto si apprende, è stato possibile grazie alle “pressioni” esercitate “durante gli interrogatori” dagli investigatori. Nessun altro dato è al momento reso noto. Lunedì pomeriggio, la madrepiccola aveva denunciato che la figlia era stata “sequestrata” da “tre uomini incappucciati” e “armati” mentre era in auto con lei, che l’aveva da poco prelevata dall’asilo. In mattinata la Scientifica era entrata nella villetta dove la piccola viveva con la madre. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.