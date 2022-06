Catania | trovata morta la bambina scomparsa | la mamma avrebbe confessato

Pubblicità

SkyTG24 : #Catania, trovata morta #bimba di 5 anni: la mamma aveva denunciato il #rapimento. Il ritrovamento sarebbe stato po… - Adnkronos : #Catania, trovata morta la piccola #Elena scomparsa ieri. La madre ha confessato: - SkyTG24 : Trovata morta la bambina rapita ieri a #Catania - glucosata : Catania, trovata morta Elena, la bambina di 5 anni scomparsa ieri - monica603277441 : RIPOSA IN PACE PICCOLO ANGELO.?????????????? -

... in via Euclide alla periferia di Mascalucia, cittadina di trentamila abitanti sulle pendici meridionali dell'Etna, una decina di chilometri da. La madre, Martina Patti, 24 anni, da poco ...Leggi Anchemorta la bambina scomparsa: la mamma avrebbe confessato La nonna paterna: 'Un giorno la mamma stava picchiando la piccola' - 'Quando hanno litigato non voleva andare via ...Aveva solo 5 anni, Elena, la bimba di cui era stata denunciata la scomparsa ieri in provincia di Catania. La madre ha confessato l'uccisione della figlia. E sarebbe stata lei a fare trovare il corpo d ...I genitori di Elena Del Pozzo, gli screzi fra di loro e le botte alla bambina che la nonna paterna ha visto infliggere dalla madre della piccola ...