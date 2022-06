Catania | trovata morta Elena | la bambina di 5 anni scomparsa ieri

Pubblicità

SkyTG24 : #Catania, trovata morta #bimba di 5 anni: la mamma aveva denunciato il #rapimento. Il ritrovamento sarebbe stato po… - Adnkronos : #Catania, trovata morta la piccola #Elena scomparsa ieri. La madre ha confessato: - SkyTG24 : Trovata morta la bambina rapita ieri a #Catania - Eli74505503 : RT @Adnkronos: #Catania, la madre della piccola #Elena scomparsa ieri confessa l'omicidio: il video delle indagini. - TV2000it : ??Trovata morta la piccola #ElenaDelPozzo, 5 anni, scomparsa a #Catania . Nessun #rapimento. A far ritrovare il cor… -

Elena Del Pozzo è la bambina di 5 anni rapita nella giornata di ieri anel primo pomeriggio emorta purtroppo oggi martedì 14 giugno. La procura ...E' statamorta Elena, la bambina di 5 anni scomparsa a Mascalucia, in provincia di. Il rinvenimento del cadavere è stato reso possibile dopo che la madre della piccola, Martina Patti, 23 anni, ...Elena Del Pozzo trovata morta, la madre ha confessato. La donna aveva raccontato ai carabinieri che era stata rapita da 3 uomini ...MASCALUCIA (CT) – L’hanno portata via pochi minuti fa. Il corpicino dentro una bara. Elena, cinque anni il prossimo 12 luglio, è stata trovata senza vita in un terreno in via Turati a Mascalucia. A in ...