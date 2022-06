Catania: ritrovato il corpo senza vita della bimba di 5 anni rapita (Di martedì 14 giugno 2022) ** aggiornamento ore 11.10** Il corpo senza vita di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni rapita lunedì 13 giugno a Tremestieri etneo, è stato ritrovato nella tarda mattinata di martedì 14. A dare indicazioni sul luogo dove rinvenire il cadavere è stata la madre, dopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori, come si legge su TgCom24. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. ** articolo originale ** Elena Del Pozzo, 5 anni a luglio, è stata rapita intorno alle 15 di lunedì 13 giugno 2022, mentre si trovava a bordo dell’auto della sua mamma a Piano Tremestieri, in provincia di Catania. La donna ha raccontato ai ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 14 giugno 2022) ** aggiornamento ore 11.10** Ildi Elena Del Pozzo, la bambina di cinquelunedì 13 giugno a Tremestieri etneo, è statonella tarda mattinata di martedì 14. A dare indicazioni sul luogo dove rinvenire il cadavere è stata la madre, dopo le “pressioni esercitate durante gli interrogatori” dagli investigatori, come si legge su TgCom24. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal procuratore di, Carmelo Zuccaro. ** articolo originale ** Elena Del Pozzo, 5a luglio, è stataintorno alle 15 di lunedì 13 giugno 2022, mentre si trovava a bordo dell’autosua mamma a Piano Tremestieri, in provincia di. La donna ha raccontato ai ...

