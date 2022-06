Catania, le ultime ore di vita della piccola Elena Del Pozzo: prima l’abbraccio con la mamma all’asilo, poi il corpo sotterrato nei campi (Di martedì 14 giugno 2022) Nella mattinata del 14 giugno Martina Piatti ha confessato di aver ucciso la piccola figlia, Elena Del Pozzo. Lo avrebbe fatto da sola, con un coltello da cucina. prima è andata a prenderla all’asilo. Poi ha messo in atto il suo piano omicida. Poi avrebbe avvolto il corpo in alcuni sacchi di plastica per poi sotterrarlo in un campo a Mascalucia, dove gli inquirenti lo hanno rinvenuto dopo la confessione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Nella mattinata del 14 giugno Martina Piatti ha confessato di aver ucciso lafiglia,Del. Lo avrebbe fatto da sola, con un coltello da cucina.è andata a prenderla. Poi ha messo in atto il suo piano omicida. Poi avrebbe avvolto ilin alcuni sacchi di plastica per poi sotterrarlo in un campo a Mascalucia, dove gli inquirenti lo hanno rinvenuto dopo la confessione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

