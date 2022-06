Catania, bambina trovata morta: indagini, la madre confessa – Video (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – trovata morta la bambina scomparsa nel catanese. Il cadavere della piccola Elena, 5 anni, è stato ritrovato non lontano dall’abitazione della famiglia a Mascalucia. La madre della bimba ha confessato L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) –lascomparsa nel catanese. Il cadavere della piccola Elena, 5 anni, è stato ritrovato non lontano dall’abitazione della famiglia a Mascalucia. Ladella bimba hato L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - rtl1025 : ??Una bambina è stata sequestrata nel Catanese. Persone armate l'avrebbero prelevata mentre era con un familiare a… - msgiorgiazago : RT @rtl1025: ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri del comando… - Purple_Mag : RT @DanieleStampeg2: Cosa vi porta a giustificare l'omicidio di una bambina di 5 anni? Non c'è un cazzo di motivo, nessuno, zero. Non esist… -