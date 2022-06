Castel Fusano, schianto auto-moto su via Litoranea: 20enne soccorsa dall’eliambulanza (Di martedì 14 giugno 2022) Ostia – Incidente ieri pomeriggio a Castel Fusano. Intorno alle ore 18.30 su via Litoranea, altezza via Besana, un’auto Fiat 500 X si è scontrata con una moto Honda Foresight. Alla guida della moto una ragazza di 20 anni, che in condizioni gravi è stata trasportata con l’eliambulanza al San Camillo di Roma. In condizioni non gravi il ragazzo di 27 anni alla guida della vettura. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare per gli accertamenti di rito. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022) Ostia – Incidente ieri pomeriggio a. Intorno alle ore 18.30 su via, altezza via Besana, un’Fiat 500 X si è scontrata con unaHonda Foresight. Alla guida dellauna ragazza di 20 anni, che in condizioni gravi è stata trasportata con l’eliambulanza al San Camillo di Roma. In condizioni non gravi il ragazzo di 27 anni alla guida della vettura. Sul posto gli agenti del X Gruppo Mare per gli accertamenti di rito. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e ...

