Cassano critica il mercato dell’Inter: “Dybala e Lukaku non servono” | VIDEO (Di martedì 14 giugno 2022) Antonio Cassano senza peli sulla lingua, come sempre. L'ex calciatore critica il mercato dell'Inter e, in particolare, la possibilità di prendere Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 14 giugno 2022) Antoniosenza peli sulla lingua, come sempre. L'ex calciatoreildell'Inter e, in particolare, la possibilità di prendere Pauloe Romelu. Queste le dichiarazioni

Pubblicità

PianetaMilan : #Cassano critica il #calciomercato dell’#Inter: “#Dybala e #Lukaku non servono” | #VIDEO - Dan94retor : @marco_rogerio_ @Nathan_Gr_ Quindi Cassano critica Allegri dicendo che è arrogante perché per lui le sue idee sono… - Danibe23 : @simodelpiero93 @agittoriu @juanito1897 Ma poi non si entra mai nel merito. Quest'anno la Juve ha fatto pena sia co… -