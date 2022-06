Casa Bianca | Biden non ignorerà a Riad omicidio Kashoggi

(Di martedì 14 giugno 2022) "Non trascureremo nessuna condotta tenuta prima che il presidente si insediasse": la portavoce dellaKarine Jean - Pierre ha risposto cosi' ai reporter che che le chiedevano se Joe...

Pubblicità

Tg3web : Commovente appello contro le armi di Matthew McConaughey dalla Casa Bianca. L'attore, nato a Uvalde, ha mostrato di… - Agenzia_Ansa : Matthew McConaughey alla Casa Bianca per chiedere una stretta sulle armi. L'attore è nato a Uvalde, cittadina teatr… - ilpost : Il discorso dell’attore Matthew McConaughey sulla strage di Uvalde, alla Casa Bianca - gigifesta : @Ilona_ple @CosmoHanff @Gianl1974 Idem, però magari sono tutte tattiche, vedremo. Io sono certo che Trump alla casa… - LaVocediNewYork : La Casa Bianca conferma: #Biden si ricandiderà nel 2024 | Lo conferma con un tweet la portavoce Karine Jean-Pierre -

"Non trascureremo nessuna condotta tenuta prima che il presidente si insediasse": la portavoce dellaKarine Jean - Pierre ha risposto cosi' ai reporter che che le chiedevano se Joe Biden affrontera' direttamente col principe Mohammed Bin Salman l'omicidio del giornalista saudita d'...La donna infatti entra in travaglio ma, nonostante trascorra a48 lunghe ore tra dolori e ... il bambino addormentato è un feto che è stato reso dormiente dalla magia nera oe può ..."Non trascureremo nessuna condotta tenuta prima che il presidente si insediasse": la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha risposto cosi' ai reporter che che le chiedevano se Joe Biden aff ...L’organismo federale dichiara guerra all’impennata dei prezzi: pronto un aumento dei tassi d’interesse dello 0,75%, il più alto degli ultimi 26 anni.