Caro benzina, la verde sfonda i 2 euro al litro: oltre 7 centesimi in più in una settimana. Boom del diesel – I dati (Di martedì 14 giugno 2022) Il prezzo settimanale della verde continua a salire e sfonda i 2 euro al litro. Secondo le rilevazioni del Mite sulla settimana chiusa domenica, la media nazionale nei self service di benzina si attesta a 2,014 euro al litro, in rialzo di 7,3 centesimi rispetto ai 7 giorni precedenti, pari al +3,8 per cento. In rialzo anche il gasolio, a 1,935 euro al litro con un aumento di 8,4 centesimi, pari al +4,5 per cento. «Sia per la benzina che per il gasolio si tratta del quarto maggior rincaro settimanale di sempre, ossia dall'inizio delle serie storiche. In soli 7 giorni, per un pieno di 50 litri, servono 3.69 ...

