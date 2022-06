Carlo Verdone ha detto si, ritorno clamoroso: “Nel 2023” (Di martedì 14 giugno 2022) Buone notizie per l’amatissimo attore Carlo Verdone in vista del prossimo 2023. Tutto è stato appena confermato: il ritorno ci sarà Novità per Carlo Verdone (Foto ANSA)Una carriera lunga e ricca di successi quella di Carlo Verdone che sembra ormai inarrestabile. Il noto volto del cinema italiano è infatti pronto a mettersi nuovamente in gioco. La conferma è arrivata in queste ore: l’attore nel 2023 sarà ancora al centro di un progetto nuovo ma che il pubblico allo stesso tempo conosce bene. Nel dettaglio si tratta della serie tv Vita da Carlo che ha fatto il suo debutto lo scorso anno sulla piattaforma Prime. Verdone ha confermato che si prepara già a girare la seconda inedita ... Leggi su specialmag (Di martedì 14 giugno 2022) Buone notizie per l’amatissimo attorein vista del prossimo. Tutto è stato appena confermato: ilci sarà Novità per(Foto ANSA)Una carriera lunga e ricca di successi quella diche sembra ormai inarrestabile. Il noto volto del cinema italiano è infatti pronto a mettersi nuovamente in gioco. La conferma è arrivata in queste ore: l’attore nelsarà ancora al centro di un progetto nuovo ma che il pubblico allo stesso tempo conosce bene. Nel dettaglio si tratta della serie tv Vita dache ha fatto il suo debutto lo scorso anno sulla piattaforma Prime.ha confermato che si prepara già a girare la seconda inedita ...

Pubblicità

deb8479eaeef410 : RT @MinaGianni: Domani il primo filmato che pubblicheremo per Mina’s #Rewind sarà l’intervista a Carlo Verdone per il Festival del cinema w… - Gabri6388203 : @PBerizzi Viva la realtà parallela di Berizzi ??????. Sono fantastici i commenti con “ i fasci “ alla Carlo Verdone. - fabiobird1 : @napolista @maxgallico sono uno di quelli,non rinnovare Mertens significa anche un enorme risparmio per le casse de… - BoriztheKat : RT @MinaGianni: Domani il primo filmato che pubblicheremo per Mina’s #Rewind sarà l’intervista a Carlo Verdone per il Festival del cinema w… - pitmun : RT @MinaGianni: Domani il primo filmato che pubblicheremo per Mina’s #Rewind sarà l’intervista a Carlo Verdone per il Festival del cinema w… -