Cari giovani, in attesa dei lavori dei sogni datevi ai lavori che ci sono (Di martedì 14 giugno 2022) Al direttore - Sul dibattito surreale e molto estivo sui camerieri che non si trovano e che si ripropone ogni stagione. Possiamo prendercela coi ristoratori cattivi, con gli “imprenditori-sfruttatori” o all’opposto col salario-minimo e col Reddito di cittadinanza. Un dibattito perfetto per i social. Però tutti quanti (soprattutto in settori come comunicazione, giornalismo, industria culturale, servizi e simili) leggiamo da anni centinaia di curricula in cui tra lauree, corsi di formazione e alta formazione e master, post-master e dopo-master non si trovano quasi mai “tre settimane di servizio in sala all’Hotel Pinco Pallino di Cervia”, o commesso da Zara o aiuto al bar sotto casa. E infatti quando capita sono i più svegli, e danno una pista agli altri. Quando domando, “scusa ma come mai hai trent’anni e non hai mai lavorato un giorno in un bar o in un ristorante?”, la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 14 giugno 2022) Al direttore - Sul dibattito surreale e molto estivo sui camerieri che non si trovano e che si ripropone ogni stagione. Possiamo prendercela coi ristoratori cattivi, con gli “imprenditori-sfruttatori” o all’opposto col salario-minimo e col Reddito di cittadinanza. Un dibattito perfetto per i social. Però tutti quanti (soprattutto in settori come comunicazione, giornalismo, industria culturale, servizi e simili) leggiamo da anni centinaia di curricula in cui tra lauree, corsi di formazione e alta formazione e master, post-master e dopo-master non si trovano quasi mai “tre settimane di servizio in sala all’Hotel Pinco Pallino di Cervia”, o commesso da Zara o aiuto al bar sotto casa. E infatti quando capitai più svegli, e danno una pista agli altri. Quando domando, “scusa ma come mai hai trent’anni e non hai mai lavorato un giorno in un bar o in un ristorante?”, la ...

PuniFra : RT @geg93626969: @ilCoperchio @PuniFra Capito a cosa serviva la moda degli anni 2000 dei jeans strappati dei giovani? Semplice programmazio… - geg93626969 : @ilCoperchio @PuniFra Capito a cosa serviva la moda degli anni 2000 dei jeans strappati dei giovani? Semplice progr… - disagiavolo : Vedo #Fedez in tendenza. Leggo di piantini a go go. In realtà quasi tutti i genitore, quando i figli sono molto pi… - riccardo_pit : Cari giovani che avete appena finito la scuola sappiate che si sono appena conclusi i bellissimi anni in cui poteva… - Riad01519789 : A roma in piazza contro la guerra..pero nessuno chiede in piazza contro la povertà e i diritti ai giovani che sono… -