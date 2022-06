“Caramello” | la hit dell’estate 2022 con Rocco Hunt | Elettra Lamborghini e Lola Índigo

Leggi su lopinionista

(Di martedì 14 giugno 2022) Sarà disponibile dal 17 giugno il nuovo singolo che ha tutte le carte in regola per diventare la colonna sonoraL’estateavrà il sapore di… “” (Epic / Sony Music), il nuovo brano die la star spagnola, fuori ovunque venerdì 17 giugno., autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni, unisce il proprio talento con quello della “twerking queen” più amata della musica italianae della star spagnolaper questo brano che ha tutte le carte in regola per diventare la colonna sonora ...