Carabinieri: gelosia tra ex coniugi da non escludere come movente (Di martedì 14 giugno 2022) "Tra gli aspetti da approfondire c'è il rapporto tra gli ex coniugi, fra l'indagata e l'ex convivente, i quali sembrebbero aver ricostruito una propria vita sentimentale. Non può escludersi che il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) "Tra gli aspetti da approfondire c'è il rapporto tra gli ex, fra l'indagata e l'ex convivente, i quali sembrebbero aver ricostruito una propria vita sentimentale. Non può escludersi che il ...

Pubblicità

Affaritaliani : Carabinieri: gelosia tra ex coniugi da non escludere come movente - manulamanuz57 : RT @chilhavistorai3: “Elena uccisa a casa con un coltello da cucina, al ritorno dall’asilo”: La confessione di Martina Patti ai Carabinieri… - francym97_ : RT @chilhavistorai3: “Elena uccisa a casa con un coltello da cucina, al ritorno dall’asilo”: La confessione di Martina Patti ai Carabinieri… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “Elena uccisa a casa con un coltello da cucina, al ritorno dall’asilo”: La confessione di Martina Patti ai Carabinieri… - AbbateAniello : La donna, fermata per omicidio premeditato, ha confessato: 'Non ero in me'. Poi ha condotto i carabinieri in un cam… -