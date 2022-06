Capcom Showcase 2022 | Novità e Trailer

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 14 giugno 2022) Questa notteha tenuto il suo, durante il quale è tornata a mostrare Resident Evil 4 Remake e non solo, annunciando alcune interessantiper Village, a seguire vi riportiamo un resoconto generale. Tutti gli annunci diLo Show non ha visto purtroppo titoli come Pragmata, Dragon’s Dogma 2 ed altri che molti giocatori attendevano da tempo di vedere, è stato focalizzato principalmente sul franchise Resident Evil, Monster Hunter e sul nuovo titolo Exoprimal, ad ogni modo leannunciate sono davvero interessanti, ve le riassumiamo a seguire: Annunciata la DEMO di Monster Hunter Rise Sunbreak, già disponibile per il download Annunciati e rilasciati gli aggiornamenti nextgen gratis di Resident Evil 2, 3 e 7 con supporto Ray Tracing, Audio 3D e ...