Camorra Napoli | blitz punitivo dopo un grave incidente | volevano impedire la denuncia

Eliea41368768 : @emanuelevini @robertosaviano Lui racconta di criminali da una vita e lo fa bene e dalla parte giusta. Lei raccont… - cesarebrogi1 : RT @cronachecampane: Napoli, il nipote del boss Bosti tra gli assalitori del ristorante Cala la pasta: arrestati in 3 #calalapasta #camorra… - Valter41271244 : RT @antimafia2000: Camorra: con lo scooter fu investita una donna a Napoli, tre arresti - antimafia2000 : Camorra: con lo scooter fu investita una donna a Napoli, tre arresti - Agenzia_Italia : Il figlio di un boss di #camorra è stato arrestato per aver investito una donna a Napoli ?? -

Incidente stradale, 14 giugno 2022 " C'è l'ombra dellasull'incidente avvenuto davanti a un ristorante di via Tribunali , dove una cameriera è stata investita da uno scooter, riportando lesioni gravissime ...Secondo la procura diera anche il mandante dell'omicidio di due innocenti: Gelsomina Verde, ... mamma di un ras che per nascondere il figlio dalla furia della, fu assassinata al suo ...Sono stati arretati due 19enni che hanno aggredito il titolare e lo chef di un ristorante di via Tribunali. In manette anche il 21enne che ha travolto una cameriera e un turista e poi è scappato in mo ..."Cosa è cambiato in 17 anni a Napoli e nell'ampia e instabile area metropolitana Forse le cose sono anche peggiorate..." ...