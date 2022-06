(Di martedì 14 giugno 2022) Carlonon ha dubbi: per le Regionali in, il nomeè quello di Carlo. 'C'è un nome che èper tenere insieme un campo riformista e progressista che si ...

Pubblicità

zluca2 : Secondo calenda la moratti sarebbe un buon candidato alla regione, che fa Sponsorizza il peggio per sentirsi miglio… -

Globalist.it

Se c'è Cottarelli d'accordo - ha concluso- Se invece si deve perdere tempo con delle finte primarie, noi facciamo altro'.Il mese di aprile porta anche due nuove ingressi: ancora Carlo Ancelotti e Carlo, quest'... Martina Rosucci in partnership con Adidasla nuova quarta maglia della Juve. Infine, Casa ... Calenda sponsorizza Cottarelli: “E’ l’uomo perfetto per la Regione Lombardia” Il leader di Azione ha svelato il suo nome preferito per la corsa al Pirellone, l'economista "è perfetto per tenere insieme un campo riformista e progressista".Roma, 13 giu. (askanews) - "Il flop del referendum promosso da Salvini e sponsorizzato dai vari Renzi, Calenda e Berlusconi non è una sorpresa. La percentuale dei votanti al 20,94% e il mancato raggiu ...