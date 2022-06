Calenda lancia Cottarelli presidente della Lombardia: «È già disponibile». Ma lui nega: «Nessuno mi ha contattato» (Di martedì 14 giugno 2022) Reduce dalle amministrative, Carlo Calenda fissa già il prossimo obiettivo. Durante l’inaugurazione della nuova sede di Azione a Milano, l’ex ministro allo Sviluppo Economico ha già indicato il nome di chi potrebbe sfidare Attilio Fontana (o comunque il candidato di centrodestra) per le prossime elezioni regionali. Calenda ha scelto il suo campione: «Per le regionali lombarde del 2023 c’è un nome che è perfetto per tenere insieme un campo riformista e progressista che si chiama Carlo Cottarelli». Calenda ha spiegato che Cottarelli al momento sarebbe disposto a candidarsi. Ma ha aggiunto: «Certamente diventerà indisponibile se cominceranno a dire che faranno le primarie nel 2038». Cottarelli, ha però smentito di aver dato la sua disponibilità: ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) Reduce dalle amministrative, Carlofissa già il prossimo obiettivo. Durante l’inaugurazionenuova sede di Azione a Milano, l’ex ministro allo Sviluppo Economico ha già indicato il nome di chi potrebbe sfidare Attilio Fontana (o comunque il candidato di centrodestra) per le prossime elezioni regionali.ha scelto il suo campione: «Per le regionali lombarde del 2023 c’è un nome che è perfetto per tenere insieme un campo riformista e progressista che si chiama Carlo».ha spiegato cheal momento sarebbe disposto a candidarsi. Ma ha aggiunto: «Certamente diventerà inse cominceranno a dire che faranno le primarie nel 2038»., ha però smentito di aver dato la sua disponibilità: ...

