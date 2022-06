Caldo killer nel Casertano, uomo si sente male in piazza e muore davanti a tutti (Di martedì 14 giugno 2022) Ennesima vittima del Caldo killer di questi giorni. Un uomo di 62 anni è morto a Raviscanina, comune del matesino in provincia di Caserta. Il 62enne si è accasciato a terra in piazza Umberto I stroncato da un malore improvviso. Raviscanina (Caserta), si sente male in piazza e muore davanti ai passanti La tragedia si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 giugno 2022) Ennesima vittima deldi questi giorni. Undi 62 anni è morto a Raviscanina, comune del matesino in provincia di Caserta. Il 62enne si è accasciato a terra inUmberto I stroncato da un malore improvviso. Raviscanina (Caserta), siinai passanti La tragedia si L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

eleonoradalcol : C’è il caldo killer devo scappare da milano - Map_killer : @CucchiRiccardo Questo referendum non l'ho votato perchè l'argomento è una cosa che esula dalla mia comprensione..… - signorinatummis : Non so se vi capita ma quando fa molto caldo io ho una percezione grottesca delle cose tipo i bambini mi sembrano p… - Adriano07883742 : DITE LA VERITÀ… …lo stavate aspettando, vero? È tornato ufficialmente (puntuale come una cartella esattoriale) il… - Jack53152579 : CHE STRANO …prima dell’avvento dei sieri magici, bastava bere e acqua e mangiare frutta per non rimanere uccisi dal… -