Caldo e anziani: afa e solitudine raddoppiano la mortalità in estate (Di martedì 14 giugno 2022) Gli anziani intorno agli 80 anni sono la fascia della popolazione più fragile, particolarmente in estate. Secondo uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, le ondate di calore nei luoghi dove non sono stati attivati programmi contro l’isolamento sociale degli anziani e l’abbandono aumentano del 50% il rischio di mortalità dei più anziani. Gli esperti della SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, rivolgono un appello a cittadini, istituzioni e società scientifiche: “Fare rete per tutelare i più fragili ma anche chi li assiste”. Leggi anche › anziani, l’aiuto per fare da soli ... Leggi su iodonna (Di martedì 14 giugno 2022) Gliintorno agli 80 anni sono la fascia della popolazione più fragile, particolarmente in. Secondo uno studio condotto dalla Comunità di Sant’Egidio, le ondate di calore nei luoghi dove non sono stati attivati programmi contro l’isolamento sociale deglie l’abbandono aumentano del 50% il rischio didei più. Gli esperti della SIGG, Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, rivolgono un appello a cittadini, istituzioni e società scientifiche: “Fare rete per tutelare i più fragili ma anche chi li assiste”. Leggi anche ›, l’aiuto per fare da soli ...

