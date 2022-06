Calciomercato Torino, Belotti ha comunicato la sua decisione: i dettagli (Di martedì 14 giugno 2022) Andrea Belotti ha terminato la sua settima stagione al Torino e non si è trattato sicuramente di un anno facile. Diversi infortuni lo hanno tenuto fuori per molti giorni, saltando ben 20 partite. In questo campionato ha realizzato 8 gol e 1 assist, numeri più bassi rispetto ai suoi standard. L’ultimo rinnovo di contratto risale al 2016 e la scadenza è prossima al 30 giugno 2022. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Belotti non rinnoverà e si libererà a parametro zero. Andrea Belotti Torino Tuttosport, inoltre, conferma che Belotti avrebbe già comunicato alla squadra che lascerà, senza però dire dove andrà. Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse del Monza, squadra neopromossa in Serie A. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi vorrebbero ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Andreaha terminato la sua settima stagione ale non si è trattato sicuramente di un anno facile. Diversi infortuni lo hanno tenuto fuori per molti giorni, saltando ben 20 partite. In questo campionato ha realizzato 8 gol e 1 assist, numeri più bassi rispetto ai suoi standard. L’ultimo rinnovo di contratto risale al 2016 e la scadenza è prossima al 30 giugno 2022. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira,non rinnoverà e si libererà a parametro zero. AndreaTuttosport, inoltre, conferma cheavrebbe giàalla squadra che lascerà, senza però dire dove andrà. Nelle scorse settimane si era parlato di un interesse del Monza, squadra neopromossa in Serie A. Adriano Galliani e Silvio Berlusconi vorrebbero ...

