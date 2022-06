Calciomercato Serie A LIVE: ci siamo per il Pogback, si chiude Dybala all’Inter, Caprari idea Monza (Di martedì 14 giugno 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 14 GIUGNO L’Inter è ad un passo da Dybala, l’agente è a Milano per chiudere la trattativa (CLICCA QUI)Calciomercato Torino, si cercano trequartisti: anche Djuricic sulla lista (CLICCA QUI)E’ sempre più vicino il ritorno di Pogba in bianconero, operazione in dirittura (CLICCA QUI)Il Monza pensa ai rinforzi davanti, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDI 14 GIUGNO L’Inter è ad un passo da, l’agente è a Milano perre la trattativa (CLICCA QUI)Torino, si cercano trequartisti: anche Djuricic sulla lista (CLICCA QUI)E’ sempre più vicino il ritorno di Pogba in bianconero, operazione in dirittura (CLICCA QUI)Ilpensa ai rinforzi davanti, ...

Pubblicità

SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, #Matic è arrivato in Italia - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieB| @GenoaCFC, domani visite mediche per il centrocampista #Ilsanker - ZonaBianconeri : RT @Jsocialclubit: Pogba torna alla Juventus: l'ufficialità a luglio #calciomercato #Juve #Juventus #Pogba #Serie_A -