Calciomercato Napoli, interessa un big della Lazio: la situazione (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo la delusione dello scorso anno culminato con un terzo posto che ha però lasciato un certo amaro in bocca, il Napoli vuole migliorare la propria rosa per cercare l’assalto al tricolore. Nell’ultima stagione il reparto dei partenopei che, forse, ha sofferto di più è stato il centrocampo, ed è per questo che sul taccuino del Napoli è finito il nome di uno dei top in Serie A: Luis Alberto. Lo spagnolo viene da una stagione non proprio esaltante con la Lazio, e già da diverso tempo si parla di un suo possibile trasferimento. Lazio Napoli Luis Alberto Stando a quanto riportato da laLaziosiamonoi, Luciano Spalletti avrebbe chiesto ad ADL di fare uno sforzo per il centrocampista spagnolo poiché ritenuto perfetto dall’allenatore toscano in quanto capace di adattarsi sia al ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Dopo la delusione dello scorso anno culminato con un terzo posto che ha però lasciato un certo amaro in bocca, ilvuole migliorare la propria rosa per cercare l’assalto al tricolore. Nell’ultima stagione il reparto dei partenopei che, forse, ha sofferto di più è stato il centrocampo, ed è per questo che sul taccuino delè finito il nome di uno dei top in Serie A: Luis Alberto. Lo spagnolo viene da una stagione non proprio esaltante con la, e già da diverso tempo si parla di un suo possibile trasferimento.Luis Alberto Stando a quanto riportato da lasiamonoi, Luciano Spalletti avrebbe chiesto ad ADL di fare uno sforzo per il centrocampista spagnolo poiché ritenuto perfetto dall’allenatore toscano in quanto capace di adattarsi sia al ...

