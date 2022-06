Calciomercato Juventus, l’offerta di Agnelli ingolosisce l’obiettivo bianconero (Di martedì 14 giugno 2022) La Juventus presenta l’offerta economica per uno degli obiettivi individuati sul Calciomercato per rinforzare la formazione di Max Allegri La Juventus di Massimiliano Allegri cambierà pelle in posizioni precise del terreno di gioco. I bianconeri hanno individuato le esigenze in rosa e da qui vogliono ripartire per aumentare la qualità della squadra. Interventi in difesa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 giugno 2022) Lapresentaeconomica per uno degli obiettivi individuati sulper rinforzare la formazione di Max Allegri Ladi Massimiliano Allegri cambierà pelle in posizioni precise del terreno di gioco. I bianconeri hanno individuato le esigenze in rosa e da qui vogliono ripartire per aumentare la qualità della squadra. Interventi in difesa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | L' @Atalanta_BC non riscatterà #Demiral che tornerà alla @juventusfc - GiovaAlbanese : #Juventus | Il #Lecce si muove per il prestito di #Frabotta, che non sarà riscattato dall'#HellasVerona. Si era inf… - GiovaAlbanese : Giorgio #Chiellini ha liberato l'armadietto alla Continassa. L'ormai ex capitano della #Juventus si trasferirà negl… - sportli26181512 : Juve, caccia all'attaccante: Suarez si offre: Luis Suarez e la Juventus, due anni dopo. Il nome del Pistolero è tor… - CoduttiSergio : La vogliamo smettere o no di sparare ogni giorno nomi a -