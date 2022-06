Calciomercato Fiorentina, si lavora per un esterno: viene dalla Liga! (Di martedì 14 giugno 2022) La Fiorentina ha appena concluso una delle sue migliori stagioni da diverso tempo a questa parte, culminata con il ritorno in Europa. Ovviamente la società gigliata vuole mantenersi su alti livelli, per far ciò che questo accada la società vuole consegnare a Mister Italiano una rosa degna di lottare su molteplici fronti. Un primo nome che si è fatto per rinforzare le fasce dei viola è quello di Javi Galan, esterno mancino che milita attualmente in Spagna nel Celta Vigo. Fiorentina Calciomercato Javi Galan La società capitanata da Rocco Commisso ha anche formulato la prima offerta al club spagnolo, mettendo sul piatto Bartlomiej Dragowski. Come riporta TMW, una somma di denaro che ammonta a 7 milioni di euro per una cifra complessiva di circa 10 milioni, visto che il portiere polacco viene ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Laha appena concluso una delle sue migliori stagioni da diverso tempo a questa parte, culminata con il ritorno in Europa. Ovviamente la società gigliata vuole mantenersi su alti livelli, per far ciò che questo accada la società vuole consegnare a Mister Italiano una rosa degna di lottare su molteplici fronti. Un primo nome che si è fatto per rinforzare le fasce dei viola è quello di Javi Galan,mancino che milita attualmente in Spagna nel Celta Vigo.Javi Galan La società capitanata da Rocco Commisso ha anche formulato la prima offerta al club spagnolo, mettendo sul piatto Bartlomiej Dragowski. Come riporta TMW, una somma di denaro che ammonta a 7 milioni di euro per una cifra complessiva di circa 10 milioni, visto che il portiere polacco...

