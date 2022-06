(Di martedì 14 giugno 2022) Udine, 14 giu. - (Adnkronos) - Il responsabiletecnico Pierpaoloha ufficialmente rinnovato con l'per un'altra stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero con un comunicato: "è lieta di annunciare il rinnovo del contratto per un'ulteriore stagione sportiva di Pierpaolo. Sarà ancora lui, dunque,del club bianconeroal 30 giugno, proseguendo il lavoro avviato dal 2019 e programmando la gestione sportiva in vistaa nuova stagione alle porte. Per Pierpaolosarà, così, l'undicesimo campionato di Serie A in carriera ...

Pubblicità

Luxgraph : Udinese, Pierpaolo Marino rinnova per un altro anno - MonicaTox69 : Gli agenti di Udogie nella sede dell'Inter - TV7Benevento : Calcio: Udinese, Marino resta alla guida dell'area tecnica fino al 2023 - - venti4ore : Serie A mercato. Udinese Calcio e Pierpaolo Marino ancora insieme - palermo24h : Serie A mercato. Udinese Calcio e Pierpaolo Marino ancora insieme -

Udinese Blog

Questo il comunicato del club: 'è lieta di annunciare il rinnovo del contratto per un'ulteriore stagione sportiva di Pierpaolo Marino. Sarà ancora lui, dunque, alla guida dell'area ...Commenta per primo Pierpaolo Marino resta all', il comunicato sul rinnovo: 'è lieta di annunciare il rinnovo del contratto per un'ulteriore stagione sportiva di Pierpaolo Marino. Sarà ancora lui, dunque, alla guida dell'area tecnica del club bianconero fino al ... Udinese, sotto con la nuova stagione | Udinese Blog Ad annunciarlo è stato lo stesso club bianconero con un comunicato: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto per un’ulteriore stagione sportiva di Pierpaolo Marino. Sarà ancora ...Pierpaolo Marino ha rinnovato ufficialmente con l'Udinese per un'altra stagione, evitando di andare in scadenza ...