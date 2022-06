Calcio: stampa argentina, accordo di 4 anni tra Dybala e Inter (Di martedì 14 giugno 2022) Buenos Aires, 14 giu. (Adnkronos) - accordo raggiunto tra Paulo Dybala e l'Inter anche secondo la stampa argentina. Contratto di quattro anni pronto per l'attaccante che deve solo apporre la firma, scrive Tyc Sports, dopo le canoniche visite mediche. Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Buenos Aires, 14 giu. (Adnkronos) -raggiunto tra Pauloe l'anche secondo la. Contratto di quattropronto per l'attaccante che deve solo apporre la firma, scrive Tyc Sports, dopo le canoniche visite mediche.

