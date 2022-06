Calcio, Nations League 2022: Germania-Italia 5-2. Gli azzurri perdono la testa del girone (Di martedì 14 giugno 2022) Al Borussia-Park di Mönchengladbach, nella quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio, si registra la larga vittoria per 5-2 della Germania contro l’Italia: azzurri in gol soltanto nel finale, a punteggio acquisito, con Gnonto e Bastoni. Nel primo tempo la Germania preme costantemente e già al 10? Kimmich sfrutta l’assistenza vincente di Raum per portare in vantaggio i tedeschi. L’Italia soffre e capitola nel recupero della prima frazione quando Gundogan sigla il rigore utile per il 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa subito tris teutonico al 51? con Mueller, poi nel giro di 60?, tra il 68? ed il 69? Werner sigla due gol per il severissimo 5-0. Nel finale la Germania ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) Al Borussia-Park di Mönchengladbach, nella quarta giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA-2023 di, si registra la larga vittoria per 5-2 dellacontro l’in gol soltanto nel finale, a punteggio acquisito, con Gnonto e Bastoni. Nel primo tempo lapreme costantemente e già al 10? Kimmich sfrutta l’assistenza vincente di Raum per portare in vantaggio i tedeschi. L’soffre e capitola nel recupero della prima frazione quando Gundogan sigla il rigore utile per il 2-0 con cui si va al riposo. Nella ripresa subito tris teutonico al 51? con Mueller, poi nel giro di 60?, tra il 68? ed il 69? Werner sigla due gol per il severissimo 5-0. Nel finale la...

