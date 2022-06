Calcio, l’Italia travolge l’Irlanda e si qualifica agli Europei Under 21 (Di martedì 14 giugno 2022) La decima ed ultima sfida delle qualificazioni agli Europei Under 21 2023 di Calcio sorride all’Italia che, oggi, martedì 14 giugno, nello scontro diretto contro i pari età dell’Irlanda, vince per 4-1 in casa ad Ascoli: la squadra di Nicolato, già certa prima del match di disputare almeno i play-off, stacca così il pass diretto per la fase finale. l’Italia, infatti, chiude a quota 24, a +5 sull’Irlanda, seconda con 19 punti: agli azzurrini oggi sarebbe bastato ottenere almeno un punto per essere aritmeticamente qualificati alla fase finale degli Europei di categoria, che si terranno in Romania e Georgia nel 2023. agli spareggi vanno invece proprio gli irlandesi. Nel ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) La decima ed ultima sfida dellezioni21 2023 disorride alche, oggi, martedì 14 giugno, nello scontro diretto contro i pari età del, vince per 4-1 in casa ad Ascoli: la squadra di Nicolato, già certa prima del match di disputare almeno i play-off, stacca così il pass diretto per la fase finale., infatti, chiude a quota 24, a +5 sul, seconda con 19 punti:azzurrini oggi sarebbe bastato ottenere almeno un punto per essere aritmeticamenteti alla fase finale deglidi categoria, che si terranno in Romania e Georgia nel 2023.spareggi vanno invece proprio gli irlandesi. Nel ...

