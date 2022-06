Calcio: Juventus, si dividono le strade con il tecnico della Primavera Andrea Bonatti (Di martedì 14 giugno 2022) Torino, 14 giu. - (Adnkronos) - Andrea Bonatti non è più il tecnico della Primavera della Juventus. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato ufficiale. "Si dividono le strade della Juventus e del Mister dell'Under 19, Andrea Bonatti. Alla Juventus dalla stagione 2019/20, sulla panchina dell'Under 16, nell'annata successiva ha preso la guida dell'Under 19. Con la Primavera bianconera il Mister ha guidato un percorso che ha reso protagonisti i ragazzi e la loro crescita, come singoli e come gruppo, fuori e dentro al campo. E i risultati si sono visti: Bonatti lascia un'Under 19 solida, forte, un team coeso e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Torino, 14 giu. - (Adnkronos) -non è più il. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato ufficiale. "Silee del Mister dell'Under 19,. Alladalla stagione 2019/20, sulla panchina dell'Under 16, nell'annata successiva ha preso la guida dell'Under 19. Con labianconera il Mister ha guidato un percorso che ha reso protagonisti i ragazzi e la loro crescita, come singoli e come gruppo, fuori e dentro al campo. E i risultati si sono visti:lascia un'Under 19 solida, forte, un team coeso e ...

