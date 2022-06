Pubblicità

Gazzetta_it : Italia, missione compiuta: 4-1 all'Irlanda e azzurrini all'Europeo #Under21 - YouTvrs : #Ascoli porta bene agli azzurrini: al Del Duca l'#Italia U21 vola agli #Europei 2023 - - glooit : Calcio: Irlanda battuta 4-1, l'Italia all'Europeo U.21 2023 leggi su Gloo - macondo83 : RT @Gazzetta_it: Italia, missione compiuta: 4-1 all'Irlanda e azzurrini all'Europeo #Under21 - SkySport : Italia U21-Irlanda U21 4-1: gli azzurrini volano all'Europeo 2023 #SkySport #Italia #Under21 -

Sarebbe stato sufficiente un pareggio contro la Repubblica d'per ottenere il pass, ma la formazione di Paolo Nicolato non si accontenta e si impone con un netto 4 - 1, grazie alle reti di ......a passare in vantaggio al 26 grazie alla rete messa a segno da Caimacov trasformando ildi ... (cronaca Alessandro Rinoldi) DIRETTA/ ItaliaU21 (risultato finale 4 - 1): gli azzurrini sono ...L'Italia Under 21 ha battuto 4-1 i pari grado dell'Irlanda in un incontro giocato ad Ascoli e si è qualificata alla fase finale dell'Europeo di categoria dell'anno prossimo. (ANSA) ...La formazione del ct Nicolato stacca il pass per la manifestazione continentale grazie al netto successo sugli avversari. Di Rovella su rigore, Cambiaghi, Pellegri e Quagliata le reti decisive ...