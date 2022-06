Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Euro U.21. Nicolato 'Risultato importante, gruppo di valore' - Luxgraph : Italia-Irlanda U21 4-1: missione compiuta, Nicolato a Euro 2023 - FabrizioMaretti : @CucchiRiccardo Comunque anche questo teatrino è sintomatico dello stato del management del calcio italiano, si dov… - Albert_theOne : RT @FMCROfficial: Offerta TimVision per calcio e sport DAZN a 0 euro fino al 31 agosto 2022, 19,99 euro al mese dal 1° settembre per 12 mes… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Qualif. Euro Under 21, Italia-Irlanda: live report, formazioni e dettagli -

ASCOLI PICENO - L'Italia Under 21 non fallisce il 'match - point' e conquista il pass per l'Europeo in programma dal 9 giugno al 2 luglio 2023, superando per 4 - 1 l'Irlanda al 'Del Duca' di Ascoli: i ..."Fatto un grandissimo lavoro, ora spero che i ragazzi giochino, lo meritano", dice il tecnico degli azzurrini ASCOLI PICENO - "C'è grande soddisfazione per un risultato ottenuto attraverso un percorso ..."Fatto un grandissimo lavoro, ora spero che i ragazzi giochino, lo meritano", dice il tecnico degli azzurrini ASCOLI PICENO (ITALPRESS) - "C'è grande soddisfazione per un risultato ottenuto ...Notizie di Calcio su tutti i principali campionati esteri Segui tutte ... Tutte le notizie live e gli aggiornamenti sulla Champions League e la Uefa Europa League News Premier League News La Liga ...