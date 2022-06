Calcio: Bayern più vicino a Sanè, terza offerta al Liverpool (Di martedì 14 giugno 2022) Monaco, 14 giu. (Adnkronos) - Si avvicina l'arrivo dell'attaccante Sadio Sané al Bayern Monaco grazie a una terza offerta al Liverpool, di 35 milioni di euro secondo il quotidiano tedesco "bild". Alla cifra, secondo le informazioni, si potrebbero aggiungere altri cinque milioni di possibili bonus. "Bild" ha assicurato che la nuova offerta è stata approvata dai dirigenti del club tedesco e che l'attaccante 30enne senegalese si impegna a firmare un contratto triennale. Il suo attuale contratto con il Liverpool scade il 30 giugno 2023. Da settimane si vocifera sul trasferimento di Mané al Monaco. Il senegalese è considerato un possibile successore di Serge Gnabry, il cui futuro a Monaco resta incerto, ma anche di Robert Lewandowski, che ha dichiarato la sua intenzione di andarsene. Il ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Monaco, 14 giu. (Adnkronos) - Si avvicina l'arrivo dell'attaccante Sadio Sané alMonaco grazie a unaal, di 35 milioni di euro secondo il quotidiano tedesco "bild". Alla cifra, secondo le informazioni, si potrebbero aggiungere altri cinque milioni di possibili bonus. "Bild" ha assicurato che la nuovaè stata approvata dai dirigenti del club tedesco e che l'attaccante 30enne senegalese si impegna a firmare un contratto triennale. Il suo attuale contratto con ilscade il 30 giugno 2023. Da settimane si vocifera sul trasferimento di Mané al Monaco. Il senegalese è considerato un possibile successore di Serge Gnabry, il cui futuro a Monaco resta incerto, ma anche di Robert Lewandowski, che ha dichiarato la sua intenzione di andarsene. Il ...

Pubblicità

infoitsport : Calcio: Bayern Monaco, ufficiale l'arrivo di Gravenberch dall'Ajax - sportface2016 : #BayernMunich, aumentata l'offerta per #Mane: 40 milioni più bonus - Luxgraph : Gravenberch al Bayern, è ufficiale: 'Vengo per vincere la Champions' - sportface2016 : #BayernMunich , ufficiale l'arrivo di #Gravenberch: 'Sono qui per conquistare molti titoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Bayern Monaco, ingaggiato Gravenberch -