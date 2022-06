Cagliari, società al lavoro sul fronte cessioni: in arrivo anche 20 milioni da Vicario e Simeone (Di martedì 14 giugno 2022) Con la retrocessione in Serie B, di fatto è iniziata una nuova era per il Cagliari, costretto a ripartire. Molti giocatori non vogliono infatti disputare la cadetteria e chiedono la cessione, perciò la società avrà molto lavoro da fare per cercare di accontentarli. Quantomeno ci sono buone notizie dal punto di vista economico: i sardi incasseranno circa 20 milioni dalle cessioni di Vicario all’Empoli e Simeone al Verona, oltre alla percentuale sulla rivendita. Come se non bastasse, anche Bellanova sarebbe ad un passo dall’Inter (si valuta l’inserimento di contropartite come Casadei) e Tramoni dal Brescia, che ragiona sul riscatto di 2,5 milioni. Più complicate le cessioni di Joao Pedro, corteggiato dal Torino, ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Con la retrocessione in Serie B, di fatto è iniziata una nuova era per il, costretto a ripartire. Molti giocatori non vogliono infatti disputare la cadetteria e chiedono la cessione, perciò laavrà moltoda fare per cercare di accontentarli. Quantomeno ci sono buone notizie dal punto di vista economico: i sardi incasseranno circa 20dallediall’Empoli eal Verona, oltre alla percentuale sulla rivendita. Come se non bastasse,Bellanova sarebbe ad un passo dall’Inter (si valuta l’inserimento di contropartite come Casadei) e Tramoni dal Brescia, che ragiona sul riscatto di 2,5. Più complicate ledi Joao Pedro, corteggiato dal Torino, ...

Pubblicità

Cagliari_1920 : Riscatto Simeone, accordo trovato tra le società: il Cholito è un giocatore dell’Hellas Verona #cagliaricalcio… - ema_torni : @KSport24 @Pasky973 @Sirius_Antoss @ZonaBianconeri Esatto perché Inter e Cagliari hanno già trovato l'accordo. L'ag… - valdiviak23 : @GuarroPas @_ElPrincipe22 Sarebbe una cazzata darlo in prestito al cagliari. Va dato in una società seria magari al… - CagliariNews24 : Cagliari, Cragno verso l’addio: la società ha già scelto il suo sostituto come portiere titolare - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: In arrivo oggi in #Sardegna il nuovo tecnico del #Cagliari Liverani, che guiderà la squadra nel prossimo campionato di #Seri… -