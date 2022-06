Pubblicità

sportli26181512 : Burnley, UFFICIALE: il nuovo allenatore è Kompany: Il club inglese del Burnley ha annunciato il nuovo allenatore: s… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ? Vincent #Kompany è il nuovo allenatore del #Burnley! - DiMarzio : .@BurnleyOfficial, è ufficiale l'ingaggio di #Kompany come nuovo allenatore - tcm24com : Ufficiale: Vincent Kompany è il nuovo allenatore Burnley #Burnley #Kompany -

Vincent Kompany non è più l'allenatore dell'Anderlecht. Il club saluta il tecnico belga, lo attende il Burnley. Aston Villa-Burnley, le formazioni ufficiali: Watkins guida i ragazzi di Gerrard Vincent Kompany torna in Premier League: il belga allenerà il Burnley C'è movimento anche sulla panchine di Premier League. Oggi una squadra del massimo campionato inglese ha annunciato l'arrivo di un nuovo allenatore.