Buoni pasto | il 15 giugno lo «sciopero» | bar | ristoranti e market non li accetteranno

(Di martedì 14 giugno 2022) La protesta Stop all’accettazione per tutta la giornata di mercoledì contro le commissioni elevate e le difficoltà della rete. «Una tassa occulta che grava sulle imprese e mette a rischio la stessa spendibilità dei ticket». Per ogni buono da 8 euro si stima che ne vengano incassati poco più di 6.

Agenzia_Ansa : Domani sciopero per i buoni pasto, bar e supermercati non accetteranno i ticket #ANSA - repubblica : Buoni pasto, domani lo sciopero di bar e supermercati. I consumatori contro: 'Diserteremo la spesa' - sole24ore : Buoni pasto, mercoledì lo sciopero di grande distribuzione e commercianti - ProMultiLeague : RT @19Norbert27: @DiMarzio @acmilan Stanno cercando i buoni pasto - 19Norbert27 : @DiMarzio @acmilan Stanno cercando i buoni pasto -

Scatta domani, mercoledì 15 giugno, il primo sciopero nazionale contro il sistema dei. Per ventiquattro ore bar, ristoranti ma anche supermercati, ipermercati ed esercizi del piccolo commercio non accetteranno pagamenti tramite i ticket. Un'azione dimostrativa che tuttavia ... Bar, ristoranti, alimentari, supermercati scioperano contro i buoni pasto, perché "economicamente insostenibili" ... dei buoni pasto di domani: a non accettare i ticket saranno molti bar, supermercati, alimentari e ristoranti aderenti alle associazioni Ancd Conad, ANCC Coop, Federdistribuzione, FIEPeT-Confesercenti, ...