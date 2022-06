Buoni Pasto | Federdistribuzione | domani stop | commissioni insostenibili a carico aziende

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Labitalia) -, 15 giugno, non verranno accettati inei bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio: Ancd Conad, Ancc Coop,, Fiepet-Confesercenti, Fida e Fipe-Confcommercio. Si tratta di un'azione drastica, che è stata comunicata ai consumatori a mezzo stampa e con affissione di locandine presso gli esercenti pubblici e i punti vendita della distribuzione, resasi necessaria per chiedere con urgenza al Governo una riforma radicale del sistema deicon l'obiettivo di salvaguardare un servizio importante per milioni di lavoratori e renderlo economicamente sostenibile. "In Italia abbiamonon eque, le ...

Domani non verranno accettati inei bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio: Ancd Conad, Ancc Coop, ...