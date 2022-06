Britney Spears: l'ex marito è stato accusato di stalking per essersi imbucato al matrimonio (Di martedì 14 giugno 2022) Jason Alexander, 40 anni, si è dichiarato non colpevole dell'accusa: l'ex di Britney Spears è stato arrestato la scorsa settimana dopo aver interrotto i preparativi per il matrimonio. L'ex marito di Britney Spears è stato accusato di stalking dopo essersi presentato senza preavviso nella sua casa di Los Angeles e aver tentato di imbucarsi al suo matrimonio con Sam Asghari: Jason Alexander, 40 anni, si è dichiarato non colpevole dell'accusa, nonché di violazione di domicilio, percosse e vandalismo. La polizia lo ha arrestato la scorsa settimana, per poi portarlo in una prigione locale, dopo che avrebbe interrotto i preparativi per il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 14 giugno 2022) Jason Alexander, 40 anni, si è dichiarato non colpevole dell'accusa: l'ex diarrela scorsa settimana dopo aver interrotto i preparativi per il. L'exdididopopresentato senza preavviso nella sua casa di Los Angeles e aver tentato di imbucarsi al suocon Sam Asghari: Jason Alexander, 40 anni, si è dichiarato non colpevole dell'accusa, nonché di violazione di domicilio, percosse e vandalismo. La polizia lo ha arrela scorsa settimana, per poi portarlo in una prigione locale, dopo che avrebbe interrotto i preparativi per il ...

