Brescia, Corini lascia la panchina: risoluzione consensuale per l’allenatore (Di martedì 14 giugno 2022) Eugenio Corini non è più ufficialmente l’allenatore del Brescia. Il tecnico italiano, con esperienza anche sulla panchina del Chievo tra le altre, ha deciso di lasciare il ruolo di comune accordo con la società; risoluzione consensuale come opzione scelta dall’allenatore e dal club. I lombardi hanno annunciato il tutto tramite i propri canali ufficiali, come di seguito riportato: “Dato l’ottimo rapporto tra le parti è bastata una stretta di mano tra il club e il tecnico Bresciano, che anche in questa esperienza ha incarnato al meglio i valori della città. Il club augura a Eugenio Corini il meglio per le sfide e opportunità future“. Si conclude dunque l’era Corini a Brescia, con la ... Leggi su sportface (Di martedì 14 giugno 2022) Eugenionon è più ufficialmentedel. Il tecnico italiano, con esperienza anche sulladel Chievo tra le altre, ha deciso dire il ruolo di comune accordo con la società;come opzione scelta dale dal club. I lombardi hanno annunciato il tutto tramite i propri canali ufficiali, come di seguito riportato: “Dato l’ottimo rapporto tra le parti è bastata una stretta di mano tra il club e il tecnicono, che anche in questa esperienza ha incarnato al meglio i valori della città. Il club augura a Eugenioil meglio per le sfide e opportunità future“. Si conclude dunque l’era, con la ...

Pubblicità

psb_original : UFFICIALE - Risoluzione consensuale tra il Brescia e Corini #SerieB - GdB_it : Brescia, trovato l'accordo con Corini: l'addio è consensuale - ILOVEPACALCIO : Brescia, UFFICIALE: risoluzione consensuale con Corini - Ilovepalermocalcio - TUTTOB1 : UFFICIALE - Brescia: risolto il contratto con mister Corini - danyrossoverde : Brescia, in attesa di Clotet Cellino alleggerisce il monte ingaggi: dialogo con Corini per rescissione So finiti i… -

Brescia, UFFICIALE: risoluzione con Corini Commenta per primo Eugenio Corini risolve il contratto con il Brescia , il comunicato delle Rondinelle: Brescia Calcio comunica la risoluzione consensuale con Eugenio Corini. Dato l'ottimo rapporto tra le parti è bastata una ... Brescia, UFFICIALE: risoluzione consensuale con Corini Brescia, UFFICIALE: risoluzione consensuale con Corini. Il tecnico e il club si separano dopo pochi mesi Brescia Calcio comunica la risoluzione consensuale con Eugenio Corini. Dato l'ottimo rapporto ... Brescia Calcio Brescia, trovato l'accordo con Corini: l'addio è consensuale Il Brescia ha trovato l'accordo con Eugenio Corini per la risoluzione consensuale del contratto che sarebbe durato un altro anno. Corini che aveva ereditato il Brescia da Inzaghi a sette giornate dall ... brescia: risoluzione consensuale con corini "Brescia Calcio comunica la risoluzione consensuale con Eugenio Corini. Dato l’ottimo rapporto tra le parti è bastata una stretta ... Commenta per primo Eugeniorisolve il contratto con il, il comunicato delle Rondinelle:Calcio comunica la risoluzione consensuale con Eugenio. Dato l'ottimo rapporto tra le parti è bastata una ..., UFFICIALE: risoluzione consensuale con. Il tecnico e il club si separano dopo pochi mesiCalcio comunica la risoluzione consensuale con Eugenio. Dato l'ottimo rapporto ... Risoluzione consensuale con Eugenio Corini Il Brescia ha trovato l'accordo con Eugenio Corini per la risoluzione consensuale del contratto che sarebbe durato un altro anno. Corini che aveva ereditato il Brescia da Inzaghi a sette giornate dall ..."Brescia Calcio comunica la risoluzione consensuale con Eugenio Corini. Dato l’ottimo rapporto tra le parti è bastata una stretta ...